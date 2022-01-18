تراند اليوم : النجمة مادونا تحيي حفلاً غنائياً في تل ابيب الشهر المقبل

تل ابيب/ الخليج 365

من المقرر وفقاً لما أعلنته وسائل اعلام عبرية اليوم الاثنين ان تحيي النجمة العالمية "مادونا " حفل نهائي المسابقة الكبرى للأغنية الأوروبية في تل ابيب الشهر المقبل

ووفقاً للاعلام العبري فإن مادونا ستحصل مقابل ادائها اغنيتين في الحفل النهائي لـ "الأورو فيزيون 2019" على مبلغ 1.5 مليون دولار، وسيتم تمويل هذه المشاركة من قبل مليونير الإسرائيلي المقيم في كندا، سيلفان آدمز، بناءً على طلب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وهذه المرة الثانية التي تغني فيها النجمة العالمية مادونا في اسرائيل.