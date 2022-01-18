تراند اليوم : قيمة الضرائب التي سددها المشاهير .. المفاجأة في المركز الاول

الخليج 365/

تصدر الفنان رامز جلال قائمة أكثر المشاهير سدادًا للضرائب خلال موسم الإقرارات الضريبية للأفراد للعام الحالي والذي انتهي 31 مارس الماضي.ضرائب الفنانين المصريين

سدد “جلال” مع إقراره 6 ملايين و955 ألف جنيه، وتلاه في المركز الثاني الفنان يحيى الفخراني مسددًا 4 ملايين و107 آلاف جنيه، ثم الفنان أحمد عز بمبلغ 3.4 مليون جنيه، وفقًا لـ “أخبار الأدب”.

وسدد الفنان عمرو دياب 2 مليون و119 ألف جنيه، ثم الزعيم عادل إمام بنحو مليون و530 ألف جنيه، وتلاه الفنان محمد رمضان بمبلغ مليون و547 ألف جنيه، ثم الفنان علي ربيع بنحو مليون و372 ألف جنيه.

جاء الفنان هاني سلامة في المركز الأخير بمبلغ مليون و26 ألف جنيه.

وتصدرت الفنانة إسعاد يونس قائمة أكثر المذيعين سدادًا للضرائب بمبلغ 2 مليون و155 ألف جنيه، وتلتها مني الشاذلي بسداد مليون و462، ثم عمرو أديب بمبلغ مليون و372 ألف جنيه.

كما تصدر المحامي ثروت عبد الشهيد قائمة المحامين مسددًا 5 ملايين و454 ألف جنيه، وسدد محمد سليمان متولي نحو 5 ملايين و888 ألف جنيه.