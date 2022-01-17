تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. بث مباشر الكاميرون والراس الاخضر بث مباشر مباراة الكاميرون والراس الاخضر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم مباشر

مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهتي المجموعة الأولى، يلعب الكاميرون المستضيف مع كاب فيردى "الرأس الأخضر"، فيما يواجه بوركينا فاسو نظيره إثيوبيا، وتقام المباراتان في نفس التوقيت السادسة مساءً.

يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليضمن بذلك التأهل بفوزين متتالين، ويحتل كاب فيردي المركز الثالث بنفس رصيد منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط لكل منهما، فيما يقبع منتخب إثيوبيا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويأمل منتخب الكاميرون مواصلة تقديم العروض القوية بتحقيق الانتصار الثالث، بينما يسعى الرأس الأخضر "كاب فيردي"، إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل أملا في تعثر بوركينا فاسو في المواجهة الأخرى لاحتلال الوصافة والتأهل مباشرة إلى دور ال16 من البطولة الأعرق للمنتخبات القارة السمراء.

ويتسلح الكاميرون صاحب الملعب والجمهور، بفوزين على إثيوبيا وبوركينافاسو ويعتمد على كوكبة من النجوم في تشكيلة الأسود الكاميرونية.

موعد مباراة الكاميرون و الرأس الأخضر

وتنطلق مباراة الرأس الأخضر ضد الكاميرون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الرأس الأخضر

تنقل شبكة قنوات Bein Sports القطرية مباريات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبث مباراة الرأس الأخضر ضد الكاميرون عبر قناة Bein Sports Max 1.

معلق مباراة الكاميرون والرأس الأخضر

يعلق على أحداث مباراة الكاميرون والرأس الأخضر المُعلق الرياضي عصام الشوالي.

حكم تونسي لمباراة الكاميرون والرأس الأخضر

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الحكم التونسي الصادق السلمي، لادارة مباراة الكاميرون والرأس الاخضر، اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وسيكون في مساعدة الصادق السالمي، كلاً من مواطنه خليل الحساني، والسوداني نيلا إبراهيم، فيما سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط، والمصري أحمد حسام، ضمن فريق التحكيم الخاص بتقنية الفيديو "الفار".

تشكيل الكاميرون المتوقع

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

خط الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج.

من المتوقع أن يبدأ منتخب كاب فيردي بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيو روزا.

خط الدفاع: يانيك ستوبيرا، روبرتو لوبيز، ستيفين فورتس.

خط الوسط: نونو بورجيس، ديلان تافاريس، كيني روتشا، جيفري فورتيس.

خط الهجوم: جوليو تافاريس، جاميرو مونتيرو، جاري رودريجيس.