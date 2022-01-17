تراند اليوم : ماتش الاهلي اليوم .. بث مباشر الاهلي والاسماعيلي مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر

يحاول شباب النادي الأهلي أن يكتبوا التاريخ في هذه البطولة، وذلك عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة القوية ضد نادي الإسماعيلي في ظل تحفز الأخير لرد هزيمة الدوري، فهل ينجح الأهلي في التفوق علي حساب الدراويش من أجل تعويض ما حدث في المواجهة الماضية وتحقيق ثلاث نقاط ستكون ثمينة في طريقه نحو التأهل إلي الدور المقبل من هذه البطولة.

الأهلي في المواجهة الماضية نجح في الخروج بتعادل مع نادي الجونة بدون أهداف، وذلك بعد أن تمكن شباب النادي الأهلي من تقديم أداء جيد للغاية، ولكن غابت الفاعلية الهجومية عن خط الهجوم بشكل كبير، ولم يتم تقديم أداء هجومي قوي، وبالتالي يحاول موسيماني أن يقدم البديل اليوم.

الإسماعيلي يتطلع إلي تحقيق ثان إنتصاراته علي التوالي، وذلك في هذه البطولة التي يقدم فيها أداء قوي للغاية، فهل ينجح بتقديم نتيجة إيجابية ثانية علي الأهلي في هذه المواجهة التي تبدو سهلة للفريق في ظل تواجد شباب من النادي الأهلي في هذه المواجهة القوية، يذكر أن الدراويش قد نجحوا بالإنتصار علي حساب سموحة في اللقاء الماضي.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم