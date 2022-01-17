تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الاهلي والاسماعيلي الاهلي والاسماعيلي مباشر HD مباراه الاهلي والاسماعيلي بث مباشر

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الأهلي يلتقي مع الإسماعيلي في المباراة التي تقام على استاد برج العرب في الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

ويتواجد الأهلي والإسماعيلي في المجموعة الثانية، بجوار الجونة والمقاولون العرب والبنك الأهلي وسموحة.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد نصير - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.