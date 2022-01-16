تراند اليوم : بث مباشر ريال مديد .. بث مباشر مباراة ريال مديد HD بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

بث مباشر ريال مديد .. بث مباشر مباراة ريال مديد بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو real madrid vs athletic club اليوم الاحد في كاس السوبر الاسباني ، يفتح ملعب الملك فهد الدولي في العاصمه السعودي الرياض ابوابه مساء اليوم لاستقبال نهائي النسخه الحاليه من كاس السوبر الاسباني بين ريال مدريد و أتلتيك بلباو حامل اللقب مساء اليوم الموافق 16 يناير ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي ريال مدريد الذي حسم الكلاسيكو في نصف النهائي مع برشلونه والذي استحق التواجد في نهائي هذه النسخه الليله مع حامل اللقب فريق أتلتيك بلباو الليله في نهائي كاس السوبر الاسباني ، وسوف تبدا مباراه ريال مدريد وأتلتيك بلباو الليله في تمام الساعه الثامنه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والتاسعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك في مباراه نهائي النسخه الحاليه من كاس السوبر الاسباني ، الريال كان قد تمكن من التاهل لنهائي هذه النسخه من كاس السوبر بعد ان حسم مباراته في الدور نصف النهائي حسم الكلاسيكو خصمه برشلونه الاربعاء الماضي وبعد التمديد المباراه الي اشواط إضافية تمكن الريال من حسم هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، الريال سوف يدخل نهائي كاس السوبر الليله وهو يبحث عن تحقيق اداء رائع مثل الدور نصف النهائي والبحث عن تحقيق اول لقب له في هذا الموسم.

مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد يلا شوت

بينما أتلتيك بلباو فهو الطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك مواجهه النسخه الحاليه من كاس السوبر الاسباني ، فريق أتلتيك بلباو هو الاخر كان قد تمكن من الوصول الي نهائي هذه النسخه من كاس السوبر بعد ان اخرج فريق اتلتيكو مدريد بطل الدوري الاسباني الموسم الماضي في الدور نصف النهائي وقد حقق فريق أتلتيك بلباو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق أتلتيك بلباو هو الاخر الليله سوف يبحث عن تقديم اداء جيد امام الريال ويريد الحفاظ علي لقبه في كاس السوبر.