تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي HD مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباراة الجزائر بين سبورت بث مباشر

البث المباشر لمباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية yalla shoot algeria vs equatorial guinea Live Match bein max يواصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مشواره في البطولة الحالية من كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون بلقاء مع منتخب غينيا الاستوائية الأول لكرة القدم حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة علي ملعب ليفي ستاديوم ويمكن متابعة المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.

خاض منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مباراته الافتتاحية في منافسات البطولة الحالية من كأس الامم الافريقية أمام منتخب سيراليون الأول لكرة القدم في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين حيث لم يتمكن اي منهما من إحراز أي أهداف طوال شوطي المباراة ليحصل كل منهما على نقطة واحدة من الجولة الأولى وبذلك يتواجد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في المركز الثاني بالتساوي مع منتخب سيراليون الأول لكرة القدم في عدد النقاط وبفارق الأهداف ويطمح لتحقيق فوزه الأول في مباراة الليلة.

اما منتخب غينيا الاستوائية فقد تلقى هزيمته الاولى في المباراة الافتتاحية له والتي التقى فيها مع منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم وقد فشل منتخب غينيا الاستوائية في إحراز أي أهداف طوال شوطي المباراة فيما استقبل هدفا في مرماه من منتخب ساحل العاج تسبب في هزيمته ليخرج خالي الوفاض من أي نقاط من الجولة الأولى في دور المجموعات من كأس الامم الافريقية الحالية ويأمل في البدء في حصد نقاط في جولته الثانية وإن كان ينتظره لقاء قوى وحاسم أمام المنتخب الجزائري.