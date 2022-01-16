تراند اليوم : الجزائر اليوم مباشر .. مباراة الجزائر مباشر HD مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة اليوم الجزائر الارضية الجزائرية tv بث مباشر

مباراة الجزائر مباشر الجزائر اليوم مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة اليوم الارضية الجزائرية tv بث مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر المنتخب الجزائري في مواجهة قوية للغاية ضد منتخب غينيا الإستوائية ، ولكن لا بديل عن الإنتصار من أجل الإستمرار لبطل كأس أمم أفريقيا النسخة الأخيرة والتي كانت في الأراضي المصرية، حيث لم يكن هناك معاناة كبيرة من الجانب التنظيمي في المواجهات وأيضا من جانب التجهيزات التي كانت واضحة وقوية ومريحة ، بينما هذه المرة في الكاميرون هناك صعوبات كبيرة في التنظيم وأيضا مواعيد اللقاءات، فهل ينجح محاربي الصحراء في التغلب علي هذه الأوضاع والفوز بلقاء يعيده إلي الواجهة أم لا.

منتخب الجزائر في المواجهة السابقة رغم الأداء القوي في الشوط الثاني وإضاعة كم كبير من الفرص إلا أنه لم ينجح في الفوز علي حساب منتخب سيراليون المجتهد، والذي نجح في الخروج بنقطة من حامل لقب أفريقيا، حيث تعادل الفريقين بدون أهداف في النهاية، ويحتاج جمال بلماضي إلي تعديل مسار الناحية الهجومية من أجل تسجيل الأهداف.

منتخب غينيا الإستوائية رغم القوة التي ظهر بها إلا أنه لم يكن بالقوة الكبيرة لإيقاف منتخب كوت ديفوار القوي، حيث نجح الأخير بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهة كانت صعبة للغاية علي منتخب غينيا، وبالتالي يحاول الفريق أن يستفيد من خبرات سيراليون الماضية في إيقاف المنتخب الجزائري عن التسجيل، من أجل الخروج بنقطة علي أقل تقدير قد تكون لها كلمة السر.