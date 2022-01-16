تراند اليوم : مباراة الجزائر غينيا مباشر .. الجزائر وغينيا مباشر بث مباشر الجزائر وغينيا مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر الجزائر غينيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا الإستوائية algeria vs equatorial guinea اليوم الاحد في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان حمله الدفاع عن لقبه في كاس الامم بتعادل مخيب للآمال في الجوله الاولي وفقد صدرا المجموعه يستعد اليوم المنتخب الجزائري وهو يبحث عن تحقيق اول انتصار له في المجموعه لمواجهه منتخب غينيا الإستوائية مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مباراه الجزائر وغينيا الإستوائية الليله علي ارضيه ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه ملعب مباريات المجموعه الخامسه من دور المجموعات ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية

المنتخب الجزائري يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب الجزائري كان قد بدا مشوراه في هذه النسخه من كاس الامم وبدايه حمله الدفاع عن اللقب الافريقي بتعادل مع منتخب سيراليون الثلاثاء الماضي وانتهت المباراه بتعادل السلبي بدون اهداف ، المنتخب الجزائري يدخل مواجهه اليوم وهو يحتل المركز الثاني في المجموعه وهو الليله سوف يبحث عن تحسين الاداء عن الجوله الاولي وتحقيق الانتصار قبل مباراته الاخيره في دور المجموعات مع ساحل العاج.

مباراة غينيا الإستوائية والجزائر يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غينيا الإستوائية فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الجوله الثانيه لدور المجموعات من كاس الامم الافريقيه ، منتخب غينيا الإستوائية برغم من الاداء الرائع في مباراته الاولي ولكن المنتخب غينيا الإستوائية قد خسر مباراته في الجوله الاولي والتي كانت علي يد منتخب ساحل العاج الاربعاء الماضي وقد خسر منتخب غينيا الإستوائية هذه المباراه التي انتهت بهدف وحيد مقابل لاشئ ، منتخب غينيا الإستوائية هو الاخر في مباراته الثانيه في البطوله وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده امام حامل اللقب المنتخب الجزائري من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي من البطوله.