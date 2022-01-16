تراند اليوم : بث مباشر مالي .. مباراة مالي مباشر HD مشاهدة مباراة مالي وغامبيا مباراة مالي اليوم بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة مالي ضد غامبيا gambia vs mali في كاس الامم الافريقيه اليوم الاحد الموافق 16 يناير ، من اجل تحقيق الانتصار والحجز اول بطاقه في دور ال16 من البطوله من المجموعه الاخيره يستعد اليوم المنتخب المالي الذي حقق الانتصار في الجوله الاولي بمساعده تحكيميه اليوم في مباراته الثانيه لمواجهه منتخب غامبيا وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تقام مباراه مالي و غامبيا الليله علي ارضيه ملعب ليمبي ستاديوم اليوم وذلك في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مالي وغامبيا

المنتخب المالي يدخل مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب المالي في مباراته الاولي في الكان قد كان نجح في حسم قمه الجوله الاولي مع المنتخب التونسي الاربعاء الماضي وقد حقق المنتخب المالي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب المالي يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعه برصيد ثلاث نقاط وهو اليوم سوف يريد تحقيق ثاني انتصار له وحسم التاهل للدور التالي.

مباراة غامبيا ومالي يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب غامبيا فهو الطرف الثاني في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، المنتخب الغامبي في مشاركته الاولي في البطوله كان قد بدا مشوراه في المجموعه بانتصار تاريخه علي المنتخب الموريتاني الاربعاء الماضي ايضا وحقق المنتخب الغامبي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب الغامبي يدخل مواجهه مالي في ثاني الجولات المجموعه وهو المتصدر برصيد ثلاث نقاط وهو الاخر اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده والتاهل للدور التالي من كاس الامم.