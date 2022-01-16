تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول اليوم مباشر HD ماتش ليفربول مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد

مباراة ليفربول مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر ماتش ليفربول مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد ليفربول يأمل في إستغلال سقوط نادي تشيلسي بالأمس ضد نادي مانشستر سيتي، وذلك من أجل تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة المحلية علي حساب نادي برينتفورد، من أجل التمكن من الوصول إلي المركز الثاني كما كان من قبل، فهل ينجح في تحقيق ذلك، أم يتلقي صفعة كبيرة من المنافس في ظل غياب أفضل لاعبي العالم عنه في الوقت الحالي، وهم كلا من محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، بسبب المشاركة في بطولة أفريقيا.

ليفربول لم يتمكن في آخر ثلاث مواجهات له من تحقيق الإنتصار ، وبالتالي يعاني الفريق بصورة كبيرة للغاية من تحقيق العلامة الكاملة، وكان قد تعادل في لقاءه ضد نادي تشيلسي بالمواجهة الأخيرة بهدفين مقابل هدفين، وسجلهم كلا من ساديو ماني ومحمد صلاح الغائبين عن اللقاء اليوم.

برينتفورد من جانبه يحاول أن يكون لديه فرصة أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، وذلك بعد أن تلقي الفريق خسارة كبيرة في المواجهة الماضية ضد نادي ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وبالتالي يحاول أن يعدل المسار من جديد في هذه المواجهة الصعبة.