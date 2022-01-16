تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر HD بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد HD

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم الأحد Liverpool Vs Brentford يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق ليفربول مع نظيرة فريق برينتفورد علي أرضية ملعب نادي ليفربول وهو ملعب آنفيلد، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الانجليزي للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة برينتفورد وليفربول علي قناة beIN Premium 1 HD مع المعلق علي محمد علي في تمام الساعه الرابعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الخامسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم

فريق ليفربول هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة 22 من مباريات الدوري الانجليزي، نادي ليفربول التقي مع نظيرة آرسنال يوم الخميس الماضي وذلك في اطار منافسات الدوري نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد اثنين واربعون نقاط استطاع فريق ليفربول جمعهم بعد ان لعب عشرون مباراه وحقق الانتصار في اثنا عشر مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر مبارتان قبل لقاء اليوم.

مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم

وعلي النظير الاخر نادي برينتفورد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي ليفربول في منافسات الاسبوع الـ 22، فريق برينتفورد حاليا هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ثلاثة وعشرون نقاط جمعهم نادي برينتفورد بعد ان لعب عشرون مباريات وحقق الفوز في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر في تسعة مباريات قبل مباراة اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي برينتفورد كانت مع نظيرة فريق ساوثهامبتون يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الماضية من الدوري الانجليزي ولم يستطيع برينتفورد التغلب علية وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.