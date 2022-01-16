تراند اليوم : استعاروا عروس يوم الخطبة، ثم غيروها .. آخر صيحات الاحتيال للزواج

الجزائر- الخليج 365:

تقوم الفتيات المقبلات على "امتحان" الخطبة بأساليب مختلفة للإيقاع بالعريس وعائلته.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير تابعته- صحيفة الخليج 365-إن آخر صيحات الاحتيال في هذا المجال هي استبدال العروس "الأصلية"، التي تكون عادة متوسطة الجمال، بفتاة على قدر كبير من الحسن لتؤدي دور الفتاة المرشحة للخطبة حتى تحوز على إعجاب الخطّاب.

وقد سجلت مؤخرا العديد من الحالات من هذا القبيل.

ونقلت الصحيفة عن فيروز. ع أن زوجة أخيها ليست هي الفتاة التي قدّمت لهم يوم الخطبة. فقد بدت مختلفة ماما يوم الزفاف، ليس من الناحية البدنية فحسب، وإنما من ناحية المواصفات الشكلية،

وتضيف فيروز "الفتاة التي شاهدناها يوم الخطبة، كانت بيضاء البشرة بينما زوجة أخي سمراء. وعندما واجهناها بالأمر، برّرت ذلك بفقدانها لبعض الكيلوغرامات كأي عروس مقبلة على تجربة جديدة".

في نفس السياق، تقول رزيقة. د: "اكتشفنا أن العروس التي خطبناها لابن أخي، تم استبدالها في الزيارة الثانية بفتاة كبيرة في السن ودميمة. ففسخنا الخطبة على الفور".

وهذه إحدى العائلات، قامت بعرض ابنتها المتزوجة ذات الجمال الفتّان على أم العريس التي أبدت موافقتها عليها. ولكن بعد أسبوع على الزفاف، اكتشف العريس أن العروس ليست هي التي شاهدتها والدته.