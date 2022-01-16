تراند اليوم : رائدان روسيان يسيران بالشعلة الأولمبية بالفضاء

روسيا/وكالات الخليج 365

سار رائدان فضائيان روسيان السبت في الفضاء الخارجي حامليْن الشعلة الأولمبية للمرة الأولى في التاريخ، ضمن إطار رحلة الشعلة لدورة الألعاب الشتوية المقرر إقامتها في سوتشي الروسية عام 2014.

وخرج رائد الفضاء أوليغ كوتوف من مركبة الفضاء ممسكا بالشعلة غير المضاءة ذات اللونين الفضي والأحمر، وخطا إلى خارج محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 320 كلم من الأرض، ثم لوح بها بحماس بالغ.

وسلم رائد الفضاء الشعلة إلى زميله سيرغي ريازانسكي، وتناوبا حملها على خلفية ظلمة الفضاء والغلاف الخارجي للأرض بلونيه الأزرق والأبيض. وقال ريازانسكي "هذا منظر جميل".

وبثت قناة وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) على الإنترنت والتلفزيون الرسمي الروسي اللقطات التي التقطتها كاميرات مثبتة على خوذتي رائدي الفضاء على الهواء مباشرة.

ويمثل السير في الفضاء بالشعلة الأولمبية استعراضا مبهرا قبل الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في سوتشي خلال فبراير/شباط المقبل، وهي أول ألعاب أولمبية تستضيفها روسيا منذ العهد السوفياتي وحدث هام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ قرابة 14 عاما كرئيس ثم رئيس للوزراء ورئيس مرة أخرى.