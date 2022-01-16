تراند اليوم : بالصور : ملكة جمال فنزويلا تفوز بلقب ملكة جمال الكون

موسكو / مشرق نيوز

فازت ملكة جمال فنزويلا جابرييلا ايسلر (25 سنة) في مسابقة "ملكة جمال الكون 2013" التي نظمت للمرة الأولى في العاصمة الروسية موسكو.

وفازت ملكة جمال أسبانيا باتريسيا يورينا رودريجيز بمركز الوصيفة الأولى وملكة جمال الاكوادور كونستانزا بايز بمركز الوصيفة الثانية .



وقد سلّمت ملكة جمال الكون للعام 2012 اوليفيا كالبو الملكة الجديدة تاج الماس بقيمة 120 الف دولار. وقد تنافست على اللقب 86 ملكة جمال. واقيم الحفل في قاعة مدينة الزعفران في موسكو، وتابعه أكثر من ملياري مشاهد في جميع أنحاء العالم.















