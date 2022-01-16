تراند اليوم : العالم سيشهد كسوفاً نادراً للشمس

وكالات / مشرق نيوز

سيتمكن سكان الأرض في يوم غد، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في الساعة 14.04 بتوقيت موسكو من مشاهدة كسوف نادر للشمس. وهذه الظاهرة نادرة جداً، إذ أن مثل هذا الكسوف حدث في عام 2007، ولن يحدث مجدداً إلا بعد 10 سنوات.

ووصف الكسوف بالهجين، لأنه يتغير من كسوف كامل إلى حلقي وبالعكس. ويمكن ملاحظته في أفريقيا وفي مياه المحيط الأطلسي .

ومن المعروف أن الكسوف الكامل يحدث عندما يتعامد القمر مع الشمس، حيث يقع ظل القمر على الأرض. وفي بعض الحالات يرجع ذلك إلى طبيعة المدار القمري، الذي يبعد قليلاً عن كوكبنا، ولذلك لا يغطي كامل الشمس، وتبقى على حواف قرص الشمس حلقة متوهجة تحيط بقرص القمر المظلم. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سوف يحدث نوعان من الكسوف .