تراند اليوم : طبخت البيتزا..فخرجت لها أفعى عملاقة من الفرن

لندن- الخليج 365:

فوجئت عائلة بريطانية بوجود أفعى عملاقة داخل فرن جديد اشترته مؤخراً.

فبعد دقائق على انتهاء الأم من طهي البيتزا في الفرن، هرعت إلى داخل المنزل عندما سمعت صراخ ابنتها.

صدمت كارن جاكسون (41 عاما)، بوجود أفعى طولها يتعدى 61 سنتمتراً داخل الفرن الذي انتهت من إعداد بيتزا فيه قبل ساعتين فقط.

وقالت كارن، وهي أم لـ4 أولاد، "كان كل شيء على ما يرام ونحن نستخدم الفرن يومياً من دون أية مشاكل".

وأكدت أن وجود الأفعى خلق حالة من الصدمة بين كل أفراد العائلة، خاصة وأن أحداً منهم لا يعرف أي شيء عن الأفاعي ولا فكرة لديهم إن كانت هذه الأفعى سامة أو لا.

لكنها أشارت إلى انه لحسن الحظ تبين، بعد الاتصال بالجهات المختصة، أن هذه الأفعى غير مؤذية والبعض يربونها في المنازل، وهي في الحقيقة تخص ابنة مالك المصنع الذي اشتروا منه الفرن قبل فترة.