تراند اليوم : الابتزاز يعيد سجينا فرّ منذ 33 عاما

أمريكا/الخليج 365

اعتقلت شرطة مدينة أوكلاهوما سيتي الأميركية رجلا كان قد فر من سجن في ماريلاند منذ أكثر من 30 عاما, بعد ان اتصل بها ليقول إنه ملّ من دفع مال لشريك له كان يهدده بالإبلاغ عنه.

وكان أنتوني راكلي (62 عاما) قد فرّ من سجن في ماريلاند عام 1980 بعد إدانته بالسطو، واتخذ راكلي بعد ذلك اسما مستعارا, وكان يكسب عيشه بجمع المال لمنظمة "لايونز كلب" لخدمة المجتمع.

قال جاري نايت من إدارة شرطة أوكلاهوما سيتي -التي تقع في منطقتي السهول الكبرى الجنوبية والغابات الشرقية- لقد اتصل في بادئ الأمر ليبلّغ عن ابتزاز.

وأضاف عاود الاتصال وقال إنه يحتاج للتحدث مع الشرطة بشأن أمر ما, وذكر أنه سجين هارب من ماريلاند وكان صريحا ومباشرا.

وأبلغ راكلي الشرطة أن شريكه في جمع المال عرف أنه كان هاربا وطالبه بجزء كبير من المال الذي جمعه للمؤسسة الخيرية كي لا يبلغ عنه.

وعندما طلب الرجل مزيدا من المال الأسبوع الماضي قال راكلي إنه حصل على ما يكفي. وذكر نايت أنه مستعد للعودة للسجن لوقف ذلك.