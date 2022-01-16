تراند اليوم : دراسة : التمارين القاسية تسبب ترهل الجسم

لندن / مشرق نيوز

أظهر بحث بريطاني ارتفاع أعداد الرجال الذين يعانون من علامات ترهل الجلد جراء ممارسة التمارين القاسية في النوادي الرياضية أملاً باكتساب أجسام تشبه أجسام مشاهير هوليوود.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فان الدراسة التي أجريت على نحو ثلث الزبائن الذين يقدمون على شراء المنتجات المضادة لعلامات ترهل الجسم هم من الرجال، وبذلك لا يقتصر هذا الكابوس على النساء الحوامل فحسب.

ويذكر علامات ترهل الجلد عبارة عن خطوط رفيعة تساهم بتمدد الجلد، وهي من الآثار الجانبية التي تعاني منها معظم النساء كجزء طبيعي من عملية الحمل.ويمكن للمراهقين والرجال أن يتعرضوا لها أثناء نموهم أو نتيجة لممارسة الرياضة أو زيادة الوزن.