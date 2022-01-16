تراند اليوم : حورية البحر تظهر لأول مرة على شواطئ مصر

مصر/وكالات المشرق

للمرة الأولى تعثر محميات البحر الأحمر على حيوان "عروس البحر" النادر على شاطئ أحد الفنادق السياحية بمدينة سفاجا، في حالة إعياء شديد وتوفيت عقب وصولها إلى الشاطئ.

وبحسب صحيفة "الوفد" المصرية التي نشرت تفاصيل هذا الحدث، تقول كان مدير محميات البحر الأحمر ياسر سعيد تلقى بلاغا من أحد مراكب الغطس بشاطئ إحدى المنشآت السياحية بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، يفيد بظهور حيوان "عروس البحر" على الشاطئ.

بناء على هذا البلاغ تم دفع فرق ولنشات المحميات الطبيعية وتبين وجود عروس البحر يصل طولها إلى 3 أمتار في حالة إعياء شديد، لكن لم تستطع الإسعاف إنقاذها لأنها توفيت على الشاطئ.

الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير معهد علوم البحار، قال إن: "سمكة عروس البحر من الثدييات التي تتغذى على الحشائش، وتزن السمكة 500 كيلو ويبلغ طولها 3 أمتار وتعتبر من الحيوانات البحرية النادرة والمهددة بالإنقراض".

يشار إلى أنه تم سحب عينات منها لإجراء التحاليل الخاصة بها لمعرفة ملابسات الوفاة خاصة وأن هذا النوع من الأسماك يعد من النوع النادر وهي أنثى كاملة البلوغ حسب وصف فريق العمل المتابع.

كما أشار الفريق إلى أنها خرجت للشاطئ، بسبب عدم استقرار حالتها الصحية وكانت تبحث عن متنفس للهواء الخارجي، وتم إجراء أعمال التحنيط وإيداعها أحد المتاحف البحرية لاستخدمها سياحيا وعلميا.