تراند اليوم : مشاهدة مصر بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر مباشر HD بث مباشر مباراه مصر وغينيا ماتش مصر مباشر منتخب مصر مباشر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيلة منتخب مصر، التي سوف يلعب بها ضد غينيا بيساو، مساء اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، لمسابقة كأس الأمم الإفريقية 2021.

تشكيلة منتخب مصر الأساسية في مواجهة اليوم أمام غينيا بيساو شهدت 4 تغييرات عن مباراة نيجيريا الماضية.

عمر كمال عبد الواحد يلعب في الجبهة اليمنى بدلًا من أكرم توفيق، ويتواجد أيمن أشرف بالجبهة اليسرى على حساب أحمد أبو الفتوح.

وفي وسط الملعب، يشارك كل من، عمرو السولية وعبد الله السعيد بدلًا من الثنائي محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سوف يواجه نظيره السودان، مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة.