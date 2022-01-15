تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر يلا شوت بث مباشر مصر وغينيا ماتش مصر وغينيا مباشر HD بث مباشر منتخب مصر وغينيا

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تشكيل منتتخب مصر في مباراة غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا اليوم السبت 15-1-2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال- أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية- محمد النني- عبدالله السعيد.

الهجوم: عمر مرموش- محمد صلاح- مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمد عبدالمنعم - حمدي فتحي - محمود تريزيجيه - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - محمود علاء - أحمد سيد زيزو - مروان حمدي - مروان داوود.

موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو السبت 15-1-2022 في الكاميرون

يلتقي المنتخبان، مصر وغينيا بيساو السبت الموافق 15-1-2022 عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- أبوظبي- دبي.

منتخب مصر تلقى هزيمة مستحقة أمام نظيره نيجيريا خلال مباراته الأولى في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بهدف دون رد، ولم يقدم المنتخب الوطني بقيادة محمد صلاح مستوى فني جيد بل ظهر المنتخب الوطني بأداء سيئ للغاية، وزادت الأمور صعوبة خلال اللقاء عقب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.