تراند اليوم : بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن .. ماتش مصر بث مباشر ماتش مصر وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر اون لاين

مشاهدة مباراة منتخب مصر اون لاين بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن ماتش مصر بث مباشر ماتش مصر وغينيا بث مباشر يلتقى منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

س: ما هو ترتيب منتخب مصر في مجموعته؟

يتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

س: كيف يفكر منتخب مصر في مباراة الليلة؟

منتخب مصر ليس أمامه أية حلول أو رفاهية فلابد من الفوز بالنقاط الثلاث للحفاظ على آماله فى الصعود والتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة، خاصة أنه فى حال التعثر سيواجه شبح الخروج من الدور الأول وسينتظر حسابات الكاف لاختيار الأفضل من بين المنتخبات التى تحتل المركز الثالث للتأهل للدور التالى.

س: ما هو التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة الليلة؟

يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو فى حالة العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى فى الوسط، وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد وحيدا فى الهجوم، أما فى حالة استمرار طريقة 4 / 3 / 3 فالتشكيل الأقرب هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش فى الهجوم.