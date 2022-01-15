تراند اليوم : مصر وغينيا مباشر .. مصر وغينيا بيساو مباشر مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وغينيا يلا شوت

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البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفي لمنتخب مصر تعرض لانتقادات لاذعة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب المستوى الذي ظهر عليه الفراعنة في ظل غياب النجاعة الهجومية لأحفاد الفراعنة، ويدرك البرتغالي كارلوس كيروش، أن تحقيق نتيجة أخرى بخلاف الفوز، سيزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليه، خاصة بعد عجز الفريق عن هز الشباك خلال مبارياته الـ3 الأخيرة بمختلف المسابقات، ليظل صائما عن التهديف لمدة 5 ساعات تقريبا على الرغم من تواجد في القائمة لاعبين بحجم محمد صلاح ومصطفى محمد وعبدالله السعيد ومرموش ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو.

تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مصر وغينيا بيساو عبر موقعنا يلا شوت توداي و بين ماتش وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الجانب الأخر سيبحث غينيا بيساو عن استغلال تعثر المنتخب المصري في اللقاء الماضي من اجل الخروج بنتيجة طيبة تحافظ على حظوظه في العبور للدور القادم، غينيا بيساو يدرك تماما أن كل الترشيحات تنصب في صالح مصر بمواجهة اليوم في ظل الفوارق في القدرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين، وسيبحث غينيا بيساو في مواجهة اليوم عن استغلال هفوات منتخب مصر الدفاعية من أجل الوصول لشباك الشناوي، وسيعتمد منتخب غينيا بيساو على الكرات العالية والثابثة مع التأمين الدفاعي واللجوء للمرتدات السريعة أملا في الخروج بنتيجة طيبة من مواجهة اليوم.

تشكيل غينيا بيساو المتوقع أمام السودان

حراسة المرمى: يوناس مينديز

خط الدفاع: نانو - أوبا سانجانتي - سوري ماني - فالي كاندي

خط الوسط: بورا - بيكيتي - ألفا سيميدو - موريتو كاساما - جورجينيو

خط الهجوم:فريدريك ميندي