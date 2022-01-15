تراند اليوم : مصر وغينيا مباشر .. مباراة مصر وغينيا بث مباشر HD ماتش مصر وغينيا بيساو بث مباشر مصر وغينيا

بث مباشر مصر وغينيا مصر وغينيا مباشر مباراة مصر وغينيا اليوم كورة اون لاين مصر وغانا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين ماتش مصر وغينيا بيساو بث مباشر مصر مباراة مصر وغينيا بث مباشر بث مباشر مباراة مصر ,يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر في الجولة الأولى أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف للاشيء مما يجعل الفوز هدفًا له في المواجهة الصعبة مع غينيا بيساو.

واختار أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، التشكيلة الأفضل للمنتخب في مباراة غينيا بيساو، ولم يتواجد ضمنها حمدي فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

وجاءت اختيارات ميدو لتشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي وعمر كمال.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ورمضان صبحي.