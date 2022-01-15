تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر HD مصر وغينيا مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر بث مباشر مباراة مصر وغينيا يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر مصر وغينيا مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر بث مباشر منتخب مصر ماتش مصر مباشر بث مباشر مباراة مصر وغينيا يلا شوت تنطلق اليوم مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الثانية لدور مجموعات كاس الأمم الافريقية، ويبحث المنتخب عن فرصة لتحسين موقعه في ترتيب البطولة حتى يستطيع التأهل، بعد تعرض للهجوم بسبب الأداء السيء للمنتخب أثناء مباراته أمام نيجيريا والتي انتهت بخسارته 1/0، ويخوض الفراعنة مباراة اليوم بدون كلا من أكرم توفيق وأحمد فتوح لتعرضهم للإصابة في أول مباريات المنتخب للبطولة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

يلتقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم، مع نظيره المنتخب الغيني بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لكاس أمم أفريقيا المقامة خلال الفترة الحالية في دولة الكاميرون، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم، على استاد أرميدى أدجيا.

ويقع منتخب مصر حاليا في ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا في المركز الرابع برصيد صفر نقاط، عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات البطولة، تصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخب السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم منتخب غينيا بيساو بنقطة واحدة.

تغير طريقة اللعب للفراعنة

قام المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، بالاستعانة بكل من اللاعب محمد صلاح ومصطفى محمد في مركزهما الأساسي، وذلك خلال اللقاء المرتقب اليوم أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا.

بعدما وضع محمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح خلال المباراة السابقة، وقام بوضع مصطفى محمد كجناح أيمن، مما جعلهم غير مستطيعين تقديم أفضل ما لديهم من أداء، مما أغضب الجمهور المصري بسبب طريقة استغلال كيروش لإمكانيات اللاعبين بصورة خاطئة.

ولكن قام كيروش في الأخير بالاستماع إلى نصائح الجهاز الفني، حول وضع محمد صلاح لمركزه الأصلي كجناح أيمن، بينما يلعب مصطفى محمد كمهاجم صريح فى مباراة اليوم أمام غينيا بيساو.