تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. بث مباشر مانشستر يونايتد واستون فيلا HD مباراة مانشستر يونايتد مباشرة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا aston villa vs man united اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد ان تقابل الفريقين الاثنين الماضي في كاس الاتحاد وانتهت المباراه بفوز المان من المقرر اليوم ان يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا علي فريق استون فيلا وذلك في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم وايضا لحساب مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه المان يونايتد واستون فيلا الليله علي ارضيه ملعب فيلا بارك معقل استون والذي سوف يستقبل عليه خصمه المان يونايتد في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله كل فريق تحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه السابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

مانشستر يونايتد هو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الاياب من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، المان يونايتد قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 31 نقطه جمعهم المان يونايتد بعد ان خاض 19 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم كان المان يونايتد قد حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر المان يونايتد 6 مباريات قبل مباراته مع استون فيلا ، المان يونايتد كان قد صعد للدور الرابع من كاس الاتحاد وذلك بعد ان حقق الانتصار علي خصمه استون فيلا الاثنين الماضي وقد حقق المان يونايتد الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل لاشئ.

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فيما فريق استون فيلا فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الاسبوع الثاني والعشرين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز ، استون فيلا قبل ان يستقبل المان يونايتد كان قد خاض هو الاخر 19 مباراه الي الان وهو يحتل الان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب برصيد 22 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر استون 11 مباراه قبل مباراه مانشستر يونايتد ، استون فيلا اخر مباراه لعبها في الدوري كانت مع فريق برينتفورد وقد خسر استون فيلا هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.