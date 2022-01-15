تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. بث مباشر منتخب مصر HD بث مباشر مصر وغنيا مشاهدة مباراة مصر اليوم ضد غينيا بيساو

يواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، مساء السبت 15 يناير/ كانون ثان، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، الناقل الحصري لبطولات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط عن بث منافسات كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنقل مباراة مصر وغينيا بيساو عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق المصري علي محمد علي وإليكم تردد قناة beIN Sports HD 1 Max وهو كالتالي:

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول ترتيبت مجموعة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

نيجيريا – 6 نقاط.

السودان – نقطة.

غينيا بيساو – نقطة.

مصر – بلا نقاط.