تراند اليوم : مباراة مصر اليوم مباشر .. بث مباشر مباراة مصر اليوم HD بث مباشر مصر منتخب مصر مباشر بث مباشر مصر وغينيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد غينيا بيساو guinea bissau vs egypt اليوم السبت في منافسات كاس الامم الافريقيه ، بعد ان تلقي الخساره في مباراته الاولي في بدايه دور المجموعات للمره الاولي منذ 20 سنه يستعد الليله منتخبان لمصالحة الجماهير المصريه الذي كانت تنظر اداء جيد في المباراه الاولي لمواجهه منتخب غينيا بيساو مساء الذي تعادل في مباراته الاولي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف يستضيف ملعب رومدي أدجيا في مدينه غاروا الكاميرونيه مواجهه منتخبان وخصمه غينيا بيساو الليله وذلك في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه من خلال موقعنا يلا شوت.

يلا شوت مباراة مصر وغينيا بيساو

منتخبان يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخبان في الجوله الاولي كان قد تلقي خسر للمره الاولي منذ 20 سنه في بدايه مشوراه في دور المجموعات وذلك علي يد نظيره المنتخب النيجيري بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، منتخبان بعد ان خسر مباراته الاولي الليله سوف يبحث عن تقديم اداء جيد امام غينيا بيساو وتحقيق اول انتصار له في المجموعه والبقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي من البطوله.

مباراة غينيا بيساو ومصر يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب غينيا بيساو فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الثانيه من دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم ، منتخب غينيا بيساو كان قد نجح في الخروج من مباراته الاولي في المجموعه بتعادل وذلك مع خصمه السوداني في الجوله الاولي وانتهت المباراه بتعادل السلبي بدون اهداف ، منتخب غينيا بيساو يحتل قبل مواجهه منتخبان المركز الثاني في المجموعه وهو الليله هو الاخر سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي في مركز جيد.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد غينيا بيساو

تشكيلة مصر المتوقعة ضد غينيا بيساو اليوم السبت في المباراة الثانية من المجموعة من المتوقع ان يلعب منتخب مصر بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمد الشناوي ، وفي خط الدفاع أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد ، وفي خط الوسط حمدي فتحي - محمد النني - عمر مرموش ، وفي خط الهجوم محمد صلاح - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو.

تشكيلة غينيا بيساو المتوقعة ضد مصر

تشكيلة غينيا بيساو المتوقعة ضد مصر لمنافسات الموسم الحالي من كاس امم افريقيا من المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي يوناس مينديز ، وفي خط الدفاع نانو - أوبا سانجانتي - سوري ماني - فالي كاندي ، وفي خط الوسط بورا - بيكيتي - ألفا سيميدو - موريتو كاساما - جورجينيو ، وفي خط الهجوم فريدريك ميندي.