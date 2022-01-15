تراند اليوم : بث مباشر مصر وغينيا .. مباراة مصر وغينيا مباشر مباراة مصر وغينيا بث مباشر

بث مباشر مصر اليوم مباراة مصر وغينيا بث مباشر مباراة مصر وغينيا مباشر مصر وغينيا بيساو مباشر اليوم على أرض استاد روميدي ادجيا نتابع مجريات قمة مباراة مصر أمام غينيا بيساو التي ستكون بتعليق على محمد على عبر شاشات بين سبورت 2 ، على ان تبدأ مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بمعدل كبير وملحوظ من أجل متابعة مجريات تلك القمة، حيث هناك نحو 7 قنوات ستتولي مسؤوليات نقل مجريات تلك المباراة بالمجان، على شكل زاد حوله الى حد كبير مؤشرات بحث جوجل لاجل تنزيل تلك القنوات و تنصيبها على نحو ترددات نستعرضها الان مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500

– قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 إرديتو 2.

– قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

– قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة أرينا سبوت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

– قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

– قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.