تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. مباشر مصر HD بث مباشر مباراة مصر اليوم ضد غينيا بيساو مباراة منتخب مصر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم

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الساعة كام موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها بتعليق علي محمد علي اليوم السبت 15/1/2022

قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 إرديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة أرينا سبوت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة فوكس سبورت المتاحة النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

الآن لمشاهدة مباراة مصر وغينيا استقبال تردد قناة الجزائرية الاولى 2022 الناقلة لكأس امم افريقيا على “النايل سات” بدون تشفير

beIN Sports HD 2 Maxعلي محمد علي

beIN Sports HD 1 Maxعلي محمد علي

مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس امم افريقيا اليوم

يلتقي منتخب مصر مساء اليوم السبت الموافق 15 من شهر يناير مع نظيره منتخب غينيا بيساو في مباراة قوية تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل منتخب مصر اليوم أمام غينيا بيساو

تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني وحمدي فتحي / عبدالله السعيد وعمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش/ رمضان صبحي.