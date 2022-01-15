تراند اليوم : مصر مباشر .. بث مباشر منتخب مصر HD بث مباشر مصر وغينيا بيساو مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين

بث مباشر مباراة مصر ضد غينيا بيساو اليوم السبت Guinea Bissau Vs Egypt في اطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب مصر مع نظيرة منتخب غينيا بيساو في منافسات دور المجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب رومدي أدجيا، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة غينيا بيساو ومصر علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق علي محمد علي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه .

مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

منتخب غينيا بيساو هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب غينيا بيساو قد تأهل للدور الثاني ولم يستطيع تحقيق اي أهداف في مباراة الجولة الاولي يوم الثلاثاء الماضي من البطولة أمام نظيرة المنتخب السوداني حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف للمنتخبين، وحاليا يحتل المنتخب غينيا بيساو المركز الثاني في مجموعتة وسوف يدخل منتخب غينيا بيساو الدور الثاني وهو يبحث تحقيق الأنتصار الثاني له علي التوالي واكتساب الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم من البطولة.

مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب مصر هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب نيجيريا، منتخب مصر لم يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة السابقة بعد اصطدامة بنظيرة نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي ولم يستطيع منتخبنا الوطني تحقيق الانتصار في هذا اللقاء الذي انتهي ينتجة هدف وحيد دون رد وحاليا هو صاحب المركز الثالث في مجموعتة برصيد خالي من النقاط، منتخب مصر سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق الأنتصار في ثاني مباراة له في البطولة أمام نظيرة الغيني ومحاولة الانتصار لتعويض خسارتة الماضية ورجوعه لوضعها الطبيعي الذي دام علية عشرون عاماً.