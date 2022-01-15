تراند اليوم : بث مباشر مباراة السودان .. مباراة السودان اليوم مباشر بث مباشر نيجيريا والسودان HD مباراة نيجيريا بث مباشر HD

مشاهدة مباراة نيجيريا والسودان بث مباشر nigeria vs sudan في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب نيجيريا مساء اليوم السبت خصمه منتخب السودان ضمن دور المجموعات في بطولة امم افريقيا للنسخة الحالية من البطولة وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب رومدي ادجي مستقبل عليه اليوم منتخب نيجيريا مباراة الجولة الثانية من المجموعة والتي سوف تبدا اليوم في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر.

حقق منتخب نيجيريا الفوز في الجولة الاولي من دور المجموعات من امام خصمه منتخب مصر في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد في الاسبوع الماضي ، وحاليا منتخب نيجيريا هو صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة الرابعه برصيد ثلاث نقاط ، وسوف يسعي اليوم الفريق ان يحقق الانتصار في المباراة الثانية له اليوم من امام خصمه منتخب السودان لحساب المباراة الثانية من دور المجموعات.

فيما منتخب السودان قد تعادل في مباراة الجولة الاولي من منافسات كاس امم افريقيا ضمن مباريات دور المجموعات في نفس المجموعة الرابعه من امام خصمه منتخب غينيا بيساو والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف ، وحاليا منتخب السودان هو صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعه برصيد نقطة واحده ، وسوف يسعي اليوم منتخب السودان ان يحقق الانتصار الاول له في المجموعة امام نيجيريا.