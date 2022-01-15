تراند اليوم :  بث مباشر السودان ..  بث مباشر نيجيريا والسودان مشاهدة مباراة نيجيريا والسودان بث مباشر

بث مباشر مباراة نيجيريا والسودان nigeria vs sudan اليوم السبت في كاس الامم الافريقيه ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب النيجيري الذي حقق انتصار غالي في بدايه مشوراه في هذه النسخه من كاس الامم في مباراته الثانيه في المجموعه بخصمه الذي نجح في الخروج بنقطه في الجوله الاولي المنتخب السوداني مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف تلعب مباراه نيجيريا والسودان الليله علي ارضيه ملعب رومدي أدجيا في مدينه غاروا الكاميرونيه ملعب مباريات المجموعه الرابعه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 يناير مباراه نيجيريا والسودان في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والسابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة نيجيريا والسودان

المنتخب النيجيري يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات المجموعه الرابعه في الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب النيجيري في الجوله الاولي كان قد حسم قمه الجوله الاولي مع المنتخب المصري يوم الثلاثاء الماضي وكان المنتخب النيجيري قد حقق الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، المنتخب النيجيري يدخل مواجهه اليوم وهو متصدر المجموعه برصيد ثلاث نقاط وهو الليله وهو يسعي في مباراته الثانيه في المجموعه عن تحقيق ثاني انتصار له وحصد التاهل للدور التالي.

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وعلي الجانب المنتخب السوداني فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب السوداني في مباراته الاولي في المجموعه كان قد نجح بالخروج باول نقطه له في البطوله وذلك عقب التعادل مع منتخب غينيا بيساو الثلاثاء الماضي ايضا وانتهت المباراه بتعادل السلبي بدون اهداف ، المنتخب السوداني هو الاخر سوف يدخل مباراته الليله امام نيجيريا وهو يحتل المركز الثالث في المجموعه وهو ايضا سوف يريد نتيجه جيده من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل.