تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مصر وغينيا مباشر مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين

مباراة مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن مصر وغينيا مباشر ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو، مساء اليوم السبت، على ملعب رومدي ادجيا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وخسر الفراعنة مواجهة نيجيريا في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة، بينما تعادل غينيا بيساو مع السودان دون أهداف.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - محمود الونش - أحمد حجازي - عمر كمال

الوسط: عبد الله السعيد - محمد النني - عمرو السولية

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ويفتقد المنتخب خدمات الثنائي المصاب في مباراة نيجيريا، أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، وأحمد فتوح بشد عضلي.

ويعود أكرم إلى القاهرة خلال ساعات قليلة، من أجل إنهاء ترتيبات إجراء العملية الجراحية، تمهيدًا لبدء مرحلة العلاج من إصابته.