تراند اليوم : مباراة مصر مباشر الآن .. ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر ماتش مصر مباشر ماتش مصر و غينيا اليوم مباشر

مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر ماتش مصر ونيجيريا بث مباشر منتخب مصر الآن مباشر ويلتقي الخصمان اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022، في سياق مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام فإن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش سوف يجري بعض التعديلات على تشكيلة المنتخب حيث سيتواجد محمود حسن تريزيجيه على دكة الاحتياط، بجانب نجم الزمالك أحمد سيد زيزو.

ومع اقتراب ميعاد مباراة مصر وغينيا بيساو عقد المدير الفني للفراعنة مؤتمر صحفي أعلن من خلاله جاهزية اللاعبين لخوض المباراة حيث سيبذلون جهدهم من أجل تحقيق النصر، وكان كارلوس كيروش قد تعرض لهجوم قاسي من قبل المشجعين الذين حملوه مسؤلية الهزيمة، وينبغي أن يحقق منتخب مصر الفوز في هذه المباراة من أجل زيادة حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية وتفادي سيناريو الخروج مبكراً من البطولة.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيلة مصر ضد غينيا بيساو، كما سيتواجد بجواره نجم جالاتا سراي التركي مصطفى محمد، ولاعب فولفسبورغ عمر مرموش، فيما تشهد التشكيلة عودة نجم نادي الأهلي عمرو السولية بعد تأكيد الطاقم الطبي على تحسنه وجاهزيته للمشاركة، كما سيتم الدفع بالنجم محمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام غينيا بيساو

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”.

في الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

في قلب الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.