تراند اليوم : بث مباشر نيجيريا .. مشاهدة مباراة نيجيريا والسودان بث مباشر مشاهدة مباراة السودان اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا بث مباشر

المنتخب السوداني يحاول أن يعرقل نظيره النيجيري في هذه المواجهة القوية وتحقيق نقطة علي أقل تقدير، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم أم سيكون هناك صعوبة في تحقيق ذلك، خاصة في ظل الأداء القوي للمنافس الذي قدمه في المواجهة الأولي، ويحاول منتخب السودان الخروج بنتيجة إيجابية ثمينة ، وسيحاول إيقاف العناصر الخطيرة من منتخب نيجيريا.

منتخب السودان تعادل في المواجهة الأولي ضد منتخب غينيا الإستوائية، وذلك بدون أهداف، وذلك بعد تألق كبير من الحارس أبوعشرين والذي تصدي لركلة جزاء من المنافس وتصدي للعديد من الكرات الصعبة، بينما منتخب نيجيريا نجح في الفوز علي حساب منتخب مصر بهدف دون رد عن طريق اللاعب إيهانتشو.

منتخب نيجيريا يأمل في التفوق علي حساب صقور الجديان من أجل وضع ثلاث نقاط ثمينة في رصيده وتحقيق التأهل الرسمي إلي الدور الثاني ، وذلك برفقة كلا من منتخبات الكاميرون والمغرب، فهل ينجح بتحقيق إنطلاقة مميزة في هذه البطولة بعد الفوز الأول له علي حساب منتخب مصر، أم سيكون هناك مشكلة وثقة زائدة تؤدي بالفريق إلي تعادل أو سقوط بخسارة.