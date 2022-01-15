تراند اليوم : مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي .. بث مباشر مشاهدة ماتش مانشستر سيتي وتشيلسي HD مباشر

مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي .. بث مباشر مشاهدة ماتش مانشستر سيتي وتشيلسي HD مباشر مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي .. بث مباشر مشاهدة ماتش مانشستر سيتي وتشيلسي HD مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر man city vs chelsea في الدوري الانجليزي ، يستضيف مساء اليوم السبت في بداية الاسبوع الجديد ملعب الاتحاد لقاء الجولة الثانية والعشرون من الدور الثاني لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز وذلك في المباراة التي سوف يستضيف فيها نادي مانشستر سيتي خصمه فريق تشيلسي في المباراة التي سوف تبدا اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مانشستر سيتي حاليا هو صاحب المركز الاول في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 53 نقطة بعد ان لعب الفريق 21 مباراة وحقق الانتصار في 17 مباراة وتعادل في مباريتين وقد خسر في مباريتين ايضا ، واخر .مباراة لعبها نادي مانشستر سيتي قبل اليوم كانت من امام خصمه فريق سويندون تاون والتي حقق الانتصار فيها باربع اهداف مقابل هدف ضمن الاسبوع الماضي في كاس الاتحاد

اما فريق تشيلسي يلعب اليوم خارج ملعبه ضمن الجولة 22 من الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الانجليزي ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بفوز مانشستر سيتي والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وحاليا في جدول الترتيب من الموسم فريق تشيلسي هو صاحب المركز الثاني في برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط قبل مواجهة اليوم عن مانشستر سيتي قبل مباراة اليوم التي سوف يخوضها خارج ملعبه.