تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي أون لاين

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يبدو أن عشاق كرة القدم العالمية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي أصحاب أول مركزين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، سيبحث كل فريق في لقاء اليوم عن النقاط الثلاثة من أجل تعزيزي موقفهما بجدول ترتيب البريميرليج، بالنظر إلى المباراة نرى أن الترشيحات تميل قليلا إلى مانشستر سيتي الذي يعيش حالة فنية وبدنية ممتازة في الأونة الأخيرة وأسفر ذلك عن اعتلاء قمة ترتيب البطولة.

مانشستر سيتي يدخل لقاء اليوم قادما من انتصار على أسنال بهدفين مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الماضية من البريميرليج، وعلى مستوى الكأس فحقق الانتصار على سويندون تاون برباعية مقابل هدف وواصل مشواره في البطولة عن جدارة واستحقاق، وسيبحث مانشستر سيتي في لقاء اليوم عن الانتصار والابتعاد أكثر بالقمة وتعطيل تشيلسي صاحب الوصافة والمرشح بقوة على اللقب، وسيبقد مانشستر سيتي في لقاء اليوم لخدمات وقدرات النجم رياض محرز الذي يتواجد مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون ومن المتوقع أن يكون جاك غراليش بديلا لرياض محرز في التشكيلة الأساسية للفريق.

المان سيتي يتواجد في المركز الأول برصيد 53 نقطة بعدما فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز 53 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، بينما تشيلسي يتواجد في المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعدما فاز في 12 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز 45 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة لها

أنتم على موعد مع مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم أمام مان سيتي في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك غراليش-رحيم سترلينج - بيرناندو سيلفا

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاغا

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - أنتونيو روديجر -سيزار ازبيليكويتا - ماركوس الونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو - كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز

خط الهجوم: تيمو فيرنر – روميلو لوكاكو