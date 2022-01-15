تراند اليوم : وست هام بث مباشر .. بث مباشر وست هام وتوتنهام مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام اليوم بث مباشر وست هام وتوتنهام HD

وست هام بث مباشر مشاهدة مباراة وست هام اليوم بث مباشر توتنهام ضد وست هام مشاهدة بث مباشر توتنهام ووست هام يلا شوت مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه توتنهام ضد وست هام يونايتد west ham vs tottenham في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد ، من المقرر اليوم ان يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا علي فريق وست هام يونايتد اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، واليوم كل فريق سوف يبحث عن تحسين مركزه من خلال مواجهه اليوم بتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تلعب مباراه توتنهام و وست هام يونايتد علي ارضيه ملعب لندن الأولمبي معقل فريق وست هام والذي سوف يستقبل عليه توتنهام اليوم وذلك في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة توتنهام و وست هام يونايتد

فريق توتنهام هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق توتنهام قادم من خساره مفاجأة له في مشوراه في دوري الموتمر الاوروبي في هذا الموسم وذلك يوم الخميس الماضي والتقي توتنهام في هذه المباراه مع فريق فيتيس الهولندي وقد خسر توتنهام هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، توتنهام حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق توتنهام بعد ان لعب 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري ومن خلال هذه المباريات حقق توتنهام الانتصار في خمس مباريات وخسر توتنهام في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة توتنهام و وست هام يونايتد

وعلي الجانب الاخر فريق وست هام يونايتد فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق وست هام يونايتد قبل ان يستقبل توتنهام علي ارضه كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري الاوروبي والتي كانت يوم الخميس الماضي والتقي وست هام في هذه المباراه مع جينك البلجيكي وانتهت المباراه بفوز وست هام بثلاث اهداف مقابل لاشئ ، وست هام يونايتد يحتل في جدول ترتيب الدوري الانجليزي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر ايضا في مبارتان.