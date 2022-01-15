تراند اليوم : بث مباشر النصر .. بث مباشر النصر والاتفاق مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر النصر والاتفاق يلا شوت مباراة النصر والاتفاق تويتر

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، وسيبحث النصر في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار والعودة لسكة الانتصارات وتخطي كبوة الهزيمة التي تعرض لها أمام الهلال بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا، النصر قدم مباراة قوية أمام الهلال إلا أن الفريق افتقد التوفيق في اللمسة الأخيرة على مرمى الهلال وخسر بطاقة الترشح للنهائي.

النصر سيتسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الدوري والمنافسة على اللقب حيث يتواجد النصر حاليا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة حصدهم من المشاركة في 6 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين ولم يتعادل في أي لقاء وأحرز 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة 5:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 4:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر والاتفاق عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

وفي المقابل نرى أن الاتفاق سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث للتقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري والهروب من صراع القاع، فريق الاتفاق قادم للقاء اليوم قادما من هزيمة أمام الأهلي برباعية دون رد في لقاء لم يقدم فيه الاتفاق الأداء المنتظر منه، ويسعى الفريق إلى الخروج من كبوته ونتائجه السلبية للهروب من القاع والتقدم للأمام بجدول تريتب المسابقة.

الاتفاق يقع في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط حصدهم من الانتصار في لقاء والتعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

تشكيل الاتفاق المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى:رايس مبولحي

خط الدفاع: سعيد الربيعي - عبدالله الخطيب - سعيد المولد

خط الوسط: سنوسي الهوساوي -فيليب كيس - إليريك دي سوزا - سعد السولي

خط الهجوم: عبدالله السالم - محمد الكويكبي - روبن كوايسون