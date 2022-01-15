تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مشاهده مباراه ليفربول اليوم بث مباشر HD بث مباشر مباراه ليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أولد ترافورد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتسلح مانشستر يونايتد في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب البريميرليج، فريق المان يونايتد قادم للقاء اليوم من هزيمة أمام ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين في لقاء الجولة الماضية للبطولة حيث لم يقدم الفريق أداء قوي وخاصة في الشوط الثاني، جماهير مانشستر يونايتد باتت تطالب برحيل أوليه سولسكاير المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبية والأداء المتذبذب الذي يقدمه الفريق في الأونة الأخيرة.

سبق للدون كريستيانو رونالدو وأن شارك في 12 لقاء سابق في مسيرته ضد ليفربول، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، واستطاع الدون أن يحرز 3 أهداف في شباك ليفربول وفي المقابل نرى أن محمد صلاح شارك في 6 مباريات أمام مانشستر يونايتد، تذوق طعم الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل في لقاء وخسر في مباراتين، واستطاع محمد صلاح أن يحرز 4 أهداف في شباك المان يونايتد

محمد صلاح ضد رونالدو.. تفوق كاسح للدون في المواجهات المباشرة

سبق وأن تقابل الثنائي ثلاث مرات سابقة عندما كان رونالدو في ريال مدريد، بينما كان محمد صلاح مع روما في مناسبتين ومع ليفربول في مناسبة واحدة.

وحقق رونالدو الفوز في المنافسات الثلاث حيث حقق الفوز مرة بنتيجة هدفين دون رد، ومرتين بثلاث أهداف مقابل هدف، وفي المباريات الثلاث أحرز الدون هدفين بينما لم يحرز محمد صلاح أي هدف.

جماهير مانشستر يونايتد تنفست الصعداء بعدما فاز الفريق على أتلانتا في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء قدم فيه مانشستر يونايتد أداء أكثر من ممتاز واستطاع الفريق الأحمر أن يقلب الطاولة على الفريق الإيطالي وحول تأخره بهدفين دون رد إلى الانتصار بثلاث أهداف مقابل هدفين.

مانشستر يونايتد يدخل لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعدما شارك في 8 مباريات حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع:آرون فان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: بول بوجبا، فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، دانيل جيمس" ماسون جرينوود"

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مانشستر يونايتد وليفربول ،وفي الجانب الأخر يخوض ليفربول لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مطاردة القمة والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، ليفربول يدخل لقاء اليوم قادما من انتصار ساحق ومستحق على أتلتيكو مدريد بثلاث أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات لدوري الأبطال واقترب الفريق خطوة من التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية.

وسيبحث ليفربول في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي من أجل الحفاظ على فرصه من أجل إعتلاء القمة ولا سيما وأن الفريق يرغب في المنافسة على اللقب والتتويج به بعدما خسره في العام الماضي لصالح مانشستر سيتي.

يحتل ليفربول المرتبة الثانية بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، فريق ليفربول شارك في 8 مباريات حقق الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في البطولة، ليفربول أحرز 22 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فابينهو- جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يقدم الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح مستويات رائعة في الأونة الأخيرة وقدم الثنائي مباريات من العيار الثقيل، وستكون الأضواء مسلطة على الثانئي محمد صلاح ورونالدو، لغة الأرقام تشير إلى أن محمد صلاح سجل 12 هدفا منذ انطلاق الموسم وصنع 4 أهداف في 11 مباراة خاضها مع ليفربول في كل المسابقات ما جعله نجم الشباك الأول في العالم بالأونة الأخيرة وبات مرشحا بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأما الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو فيقدم أداءا استثنائيا منذ أن عاد إلى الشياطين الحمر وكان ولا يزال أحد أهم نجوم العالم وبات نجم الشباك الأول في الشياطين الحمر والمنقذ للجماهير، رونالدو صاحب 36 عامًا سجل 6 أهداف في 9 مباريات خاضها مع الشياطين الحمر حتى الآن.

أرقام محمد صلاح ورونالدو في الدوري الإنجليزي قبل قمة الأحد

وإذا تحدثنا عن أرقام الثنائي في منافسات الدوري الإنجليزي فقد فنرى أن محمد صلاح يعتلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف أحرزهم في 8 مباريات بواقع 103 دقيقة كما صنع 4 أهداف لزملائه بالفريق، وأحرز محمد صلاح هدفا بقدمه اليمنى و6 أهداف بقدمه اليسرى، محمد صلاح سدد 19 مرة على المرمى في المباريات الـ8 السابقة بينما سدد 6 تصويبات خارج المرمى بدقة تسديد 76%.

ونفس الحال للنجم كريستيانو رونالدو الذي يسير بصورة ممتازة منذ عودته من جديد للدوري الإنجليزي، رونالدو شارك مع مانشستر يونايتد في 5 مباريات بالبريميرليج بواقع 131 دقيقة أحرز فيهم 3 أهداف منهم هدفين بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى، رونالدو سدد 8 تصويبات على المرمى كما سدد 8 تصويبات خارج المرمى بدقة تسديد 57%.