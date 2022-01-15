تراند اليوم : بث مباشر توتنهام .. بث مباشر توتنهام ووست هام يونايتد مشاهدة مباراة ووست هام يونايتد اليوم بث مباشر توتنهام ووست هام يلا شوت

مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد لندن الأولمبي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوض توتنهام لقاء اليوم باحثا عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما خسر من بطل هولندا فيتيسه أرنهيم بهدف دون رد في الدوري الأوروبي، وسيبحث الفريق عن استعادة نغمة انتصاراته من جديد واستعادة التوازن مرة أخرى من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنهام حقق الفوز في أخر مباراتين له بالدوري الإنجليزي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ونيوكاسل يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدفين، والفوز في لقاء اليوم سيدفع به مركزين للأمام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، توتنهام يقع في المركز الخامس برصيد 15 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 5 مباريات ولم يتعادل في أي لقاء وخسر في 3 مباريات، وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام وست هام يونايتد

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجيو أورييه - إيريك داير - توبي ألديرفيريلد - سيرجي ريجيلون

خط الوسط: هويبيرج - موسى سيسوكو – ندومبيلى

خط الهجوم: بيرجوين - سون هيونج مين - هارى كين

موعد مباراة توتنهام ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة توتنهام ووست هام يونايتد في تمام الساعة 15:00بتوقيت القاهرة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة توتنهام ووست هام يونايتد عبر موقعنا وقنوات beIN Sports Connect.

وفي المقابل سيبحث وست هام يوناتيد في لقاء اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الدوري، فريق وست هام يسير بصورة ممتازة في الأونة الأخير حيث فاز في أخر مباراتين على إيفرتون بهدف دون رد، ثم فاز على كي آر سي جينك البلجيكي بثلاثية دون رد في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

يقع وست هام يونايتد قبل لقاء اليوم في المركز السابع برصيد 14 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمي: فابيانسكي

خط الدفاع: ريان، عيسي، اوغبينا، أرون، ارتور

خط الوسط: بوين، سوتشيك، رايس، بابلو