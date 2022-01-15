تراند اليوم : بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع HD ريال مدريد وبرشلونه مباشر HD بث مباشر ريال مدريد

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شهدت آخر 4 لقاءات بين الفريقين تفوق ملكي واضح, فقد فشل البارسا في الفوز خلال تلك اللقاءات الأربعة امام ريال مدريد, حيث فاز الريال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في واحدة, ويريد الريال "كسر أنف" برشلونة وتحقيق الفوز لأربعة مباريات متتالية والتي لم تتحقق منذ عام 1965 عندما فاز على غريمة في 7 مباريات متتالية, وسيتكبد برشلونة معااة أطول سلسلة من عدم الفوز أمام الريال في حالة الخسارة, وفاز الريال بالكلاسيكو الأخير على ملعب "كامب نو" معقل البارسا بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2020, ويريد الريال تحقيق الفوز الثاني على التوالي له بكلاسيكو الأرض خارج أرضه, وإذا تحقق ذلك ستكون تلك المرة الاثلثة في تاريخ الليجا, ويمتاز العملاق الكتالوني بالتهديف على ملعبه, فلديه نسبة 2.3 هدف تم جمعها عن طريق إحصائيات آخر 34 مباراة للبارسا على ملعبه, والتي سجل خلالها هدف على الأقل ولم يفشل في التسجيل سوى في مباراة واحدة كانت امام أتلتيكو مدريد في مايو الماضي, ويواجة الملكي شبح الخسارة الثانية على التوالي في الليجا بعد خسارته أمام إسبانيول.

يبدو أن عشاق كرة القدم على موعد مع يوم كروي دسم من بدايته حتى الساعات الأخيرة من اليوم ولعل أهم هذه المباريات مواجهة برشلونة وريال مدريد أو ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، وبكل تأكيد ستكون المتعة والإثارة حاضرة في لقاء اليوم بغض النظر عن موقف الفريقين في جدول ترتيب الليجا أو الغيابات التي يعاني منها أي لاعب قبل لقاء اليوم.

بكل تأكيد سيكون للقاء اليوم طابع خاص ولا سيما وأنها ستكون القمة الأولى للكرة الإسبانية بدون النجم ليونيل ميسي قاد الفريق الكتالوني الذي رحل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم وانضم إلى باريس سان جيرمان بعدما انتهى عقده مع النادي الكتالوني، وعلى الرغم من ذلك عزيزي متابع يلا شوت توداي عليك أن تعلم أن الفريق الكتالوني يعاني بشدة في الموسم الجاري من سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، برشلونة يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية عقب الفوز على فالنسيا في أخر جولاته بالليجا بثلاث أهداف مقابل هدف في لقاء شهد انتفاضة لأبناء المدينة الكتالونية واستطاع الفريق أن يحول تأخره لفوز بهدف للانتصار بثلاثة، وعلى الجانب الأوروبي حافظ الفريق على فرصه في المنافسة على التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الانتصار في المباريات القادمة من أجل التأهل للدور القادم وعلى الرغم من أن مهمته صعبة إلا انها ليست مستحيلة.

رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني يدرك تماما أن مستقبله على المحط مع الفريق الكتالوني وسيبحث في اللقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث أملا في إخماد ثورة الجماهير الغاضبة من موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، وتلقى كومان خبرا سارا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تأكد عودة جوردي ألبا من إصابته وبات جاهزا للقاء اليوم، وجاءت قائمة الفريق كالتالي، "تير شتيجن، ديست، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديباي، أنسو فاتي، ديمير، نيتو، كوتينيو، لينجليت، لوك دي يونج، جوردي ألبا، أجويرو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، إيناكي بينيا، نيكو، جافي، بالدي".

ميسي ورونالدو الغائبان الحاضران عن الكلاسيكو

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مر التاريخ برصيد 26 هدفا ويأتي في المرتبة الثانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفا، بينما من اللاعبين الحاليين في الفريقين يتصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، وسيعول عليه أنشيلوتي الكثير في لقاء اليوم ولا سيما وأن بنزيما يمر بحالة فنية وبدنية ممتازة ويعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم بواقع 19 هدفًا.

وفي الجانب الأخر يدخل ريال مدريد لقاء اليوم بأفضلية كبيرة في ظل سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الأونة الأخير، فريق ريال مدريد بكل تأكيد يمتلك الأفضلية قبل للقاء اليوم وتصب الترشيحات لصالحه من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث، ريال مدريد قادم للقاء اليوم من انتصار كاسح على شاختار دونيتسك بخماسية دون رد في دوري أبطال أوروبا وقطع الفريق شوطا في نحو التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، وسيخوض ريال مدريد لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث للخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في اخر جولاته بالليجا وكانت أمام إسبانيول بهدفين لهدف من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب الليجا والاقتراب من القمة.

وكما أن برشلونة لن يتواجد في صفوفه في لقاء اليوم النجم ليونيل ميسي كما ذكرنا نرى أن ريال مدريد أيضا سيفتقد للنجم سيرجيو راموس الذي رحل هو الاخر إلى باريس جيرمان الفرنسي وسيكون مباراة اليوم هي الأولى بدون اللاعب منذ ما يقترب من 15 عاما