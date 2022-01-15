تراند اليوم : نتائج الترشيحي 2022 .. نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم

أنهى طلاب البكالوريا في سوريا الراغبين بالترشح للثانوية الحرية ، اختبارات الترشح للعام 2021 والذي عقدته الوزارة قبل ايام قليلة ، حيث من المقر ران يتم الافراج عن نتائج نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم خلال ساعات قليلة لجميع طلاب البكالوريا الحرة في سوريا .

وبامكانكم استخراج نتيجة اختبارات الترشح للثانوية الحرة للعام 2021 مباشرة من موقع الوزارة الرسمي، والاطلاع على كشف درجات في السبر المعلومات للبكالوريا الحرة 2021 من خلال رابط نتائج السبر البكالوريا 2021 نتائج الترشيح للشهادة الثانوية في سوريا 2021 علمي وادبي | وزارة التربية في سوريا نتائج سبر البكالوريا حسب الاسم www.moed.gov.sy سبر 2021 حسب الاسم.

ترقب شديد بين اوساط طلاب البكالوريا الحرة في سوريا ، منتظرين لحظة الكشف الرسمي عن نتائج الترشيح للبكالوريا السورية 2021 لجميع طلاب والتي من المقرر لها أن تعلن رسميا اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية من خلال رابط نتائج سبر البكالوريا دورة 2021 اختبار الترشح للثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء الوزارة من اداء الاخبارات لاعلان نتائج فحص الترشح علي موقع النتائج لجميع طلاب الفرع العلمي والادبي، ويتم الاستعلام عن نتائج سبر برقم الاكتتاب والاسم غبر رابط موقع وزارة التربية .

واصدرت وزارة التربية السورية اعلان ظهور نتائج سبر البكالوريا دورة 2021 اختبار الترشح للثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء الوزارة من اداء الاخبارات لاعلان نتائج فحص الترشح علي موقع النتائج لجميع طلاب الفرع العلمي والادبي، ويتم الاستعلام عن نتائج سبر برقم الاكتتاب والاسم غبر رابط موقع وزارة التربية السورية .

وتم الاعلان عن نتائج ترشح البكالوريا 2021 بمختلف المحافظات السورية في دمشق ,ريف دمشق ,القنيطرة ,درعا ,السويداء ,حمص ,حماه ,حلب ,إدلب ,اللاذقية ,طرطوس ,دير الزور ,الحسكة ,الرقة، كما جاء في اعلان الوزارة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتنبية علي جميع الطلاب المتقدمين للترشح من معرفة نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021.

وععلي جميع الطلاب السوريين الكشف عن نتائج امتحان الفحص الترشحي لعام 2021 من خلال موقع moed.gov.sy واختيار الفرع وكتابة رقم الاكتتاب والضغط علي بحث لاظهار نتيجة سبر السوريا ومعرفة حالة الترشح للثانوية العامة لابناء الوطن السوري للفرع العلمي والادبي.

يمكنك الاستعلام عن نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021 من خلال الرابط التالي رابط النتائج من هنا وزارة التربية والتعليم السورية، ويتم الاستعلام عن نتائج الفحص برقم الاكتتاب والمحافظة والفرع لجميع الطلاب والطالبات في سوريا.

وقالت وزارة التربية السورية إن نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 تشمل (52034) طالباً وطالبة تقدموا لاختبار السبر للترشح لامتحان الثانوية العامة لدورة عام 2021.

وأكدت وزارة التربية السورية تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوخي العدالة والموضوعية بعيداً عن العامل الذاتي، جعلت اختبار الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها (الأدبي والعلمي) لدورة 2021م. مؤتمتاً،

وأضافت أنها تسعى باستمرار لتطوير نظام الامتحانات العامة في مختلف المجالات؛ بغية الحصول على مخرجات علمية جيدة، تنطلق للدراسة في فروع الجامعات بكل ثقة وجدارة .

وأشارت الوزارة أن تقديم الاعتراضات على نتائج اختبار السبر للثانوية العامة، سيبدأ بعد الانتهاء من اعلان كامل النتائج في دائرة الامتحانات التي تقدم فيها، مبينة وجوب مراجعة كل طالب ناجح عند صدور تعليمات التسجيل لدورة 2021 دائرة الامتحانات في مديرية التربية للمحافظة التي يرغب التقدم فيها لاستكمال أوراقه، وبالفرع الذي نجح فيه وفق شروط التسجيل.