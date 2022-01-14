تراند اليوم : مباراة غانا اليوم بث مباشر .. الجابون وغانا مباشر مباراة غانا والغابون مباشر HD مباراة غانا مباشر ضد الغابون

بث مباشر مباراة غانا ضد الجابون اليوم الجمعة Morocco Vs Comoros في اطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب غانا مع نظيرة منتخب الجابون في منافسات دور المجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب ملعب أحمدو أهيدجو ملعب الدور الثاني من البطولة، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة الجابون وغانا علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه.

مباراة غانا والجابون اليوم

فريق غانا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب غانا لم يستطيع تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من البطولة أمام نظيرة المغرب حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد دون رد لصالح المنتخب المغربي، وحاليا يحتل منتخب غانا المركز الاخير في مجموعتة برصيد خال من النقاط، واليوم سوف يدخل المنتخب غانا الدور الثاني وهو يبحث تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط وتعريض خسارتة في الجولة الاولي اما نظيرة الجابون.