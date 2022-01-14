تراند اليوم : ماتش غانا مباشر .. بث مباشر مباراة غانا والجابون بث مباشر مباراة غانا والغابون بث مباشر مباراة الجابون اليوم مباشر

ماتش غانا مباشر ماتش الغابون مباشر مباراة الجابون وغانا بث مباشر gabon vs ghana في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب الجابون مساء اليوم خصمه منتخب غانا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في امم افريقيا ، وسوف تبدا اليوم الجمعة المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر ، والتي سوف تقام على ارضية ملعب احمدو اهيدجو مستقبل عليه منتخب الجابون المباراة التي تتقل على بي ان سبورت.

منتخب الجابون هو صاحب المركز الاول في صدارة المجموعة الثالثه برصيد ثلاث نقاط بعد ان لعب المنتخب مباراة الجولة الاولي في بداية الاسبوع الحالي وحقق الانتصار فيها من امام خصمه منتخب جزر القمر والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وسوف يسعي اليوم منتخب الجابون ان يحقق الانتصار اليوم من جديد في مواجهة سوف تكون اصعب عليه من امام خصمه منتخب غانا الذى سوف يسعي ان يحقق الفوز هو الاخر.

وقد خسر منتخب غانا في مباراة الافتتاح له من دور المجموعات من امام خصمه منتخب المغرب في المباراة التي انتهت بنتجة هدف وحيد بدون رد ، واليوم سوف يسعي ان يحقق الانتصار ولا شئ اخر من اجل الحفاظ على حفوظه في التاهل للدور القادم وسوف تكون اليوم المباراة صعبه عليه اليوم من امام نظيرة منتخب الجابون ، ومنتخب غانا هو صاحب المركز الاخير في المجموعة الثالثه برصيد صفر نقاط.