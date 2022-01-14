تراند اليوم : المغرب وجزر القمر مباشر .. المغرب جزر القمر مباشر match maroc بث مباشرة لمباراة اليوم المغرب بث مباشر المغرب جزر القمر

نجح منتخب المغرب العربي بتسجل هدف أول في أحداث مباراته ضد جزء القمر في كأس أمم افريقيا 2022.

وننقل لكم في بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الجمعة في أحداث الشوط الثاني وسط منافسة قوية بين الفريقين.

تشكيلة المغرب الرسمية ضد جزر القمر

تشكيلة المغرب الرسمية ضد جزر القمر مساء اليوم الجمعة قد اعلن قبل قليل مدرب المغرب عن التشكيلة الرسمية التي سوف يخوض بها المباراة وسوف تضم في حراسة المرمي بونو ، وفي خط الدفاع أكرد - أمرابط - ماسينا - حكيمي ، وفي خط الوسط لوزا - سايس ، وفي خط الوسط الهجومي أملاح - بوفال - تيسودالي ، وفي خط الهجوم الكعبي.

تشكيلة جزر القمر الرسمية ضد المغرب

تشكيلة جزر القمر الرسمية ضد المغرب في اللقاء الثاني الذي سوف يلعب اليوم المنتخب سوف يلعب المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بن بوينا ، وفي خط الدفاع يوسف - عبدالله - عبدو - يوسف - مداهوما ، وفي خط الوسط مشنغاما - باكاري - سليماني ، وفي خط الهجوم باشيرو - نابوهان.