الاكثر متابعة اليوم - بعد هيفا بلقيس سفيرة

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته شركة سيلينا للعدسات الطبّية في الوطن العربي، وخصوصاً مع اختيارها النجمة المتألّقة هيفاء_وهبي سفيرةً لها، اختارت الشركة سفيرةً جديدةً للعام 2022 هي النجمة بلقيس فتحي، التي تتميّز بجمالها الطبيعي وملامحها الجميلة.

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وأعرب القيّمون على شركة سيلينا عن سعادتهم بهذا التعاون الجديد مع بلقيس، ووعدوا جمهور النجمة بمفاجآت رائعة وغير متوقّعة.

من جهةٍ ثانية، أعلنت الشركة عن انتهاء العمل من تصوير 7 طّلات جديدة بعدسات سيلينا مع بلقيس في دولة الإمارات العربية، وذلك بإشراف المصوّر جورج صليبا، على أن يُقام قريباً حفلٌ كبير في المملكة العربية السعودية بمناسبة توقيع العقد.

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