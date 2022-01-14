تراند اليوم : إفتتاح منتجعي "ريكسوس بريميوم مجاويش" و "ريكسوس مكادي بيه" في الغردقة

خلال مشاركتها في معرض برلين 4 مارس :

إفتتاح منتجعي "ريكسوس بريميوم مجاويش" و "ريكسوس مكادي بيه" في الغردقة

شرم الشيخ: الخليج 365

تشارك مجموعة فنادق و منتجعات ريكسوس مصر في معرض "آي تي بي 2020 " برلين، للإعلان عن إفتتاح منتجع "ريكسوس بريميوم مجاويش" ومنتجع "ريكسوس مكادي بيه" في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر . كما تعرض المجموعة في هذا الحدث الأضخم من نوعه في مجال السياحة والسفر،خلال الفترة من 4 -8 مارس 2020 العديد من الباقات والمنتجات السياحية الجديدة المخصصة للسوق الألماني والاوروبي .

ومع مساهمة "ريكسوس بريميوم سيغيت" و"ريكسوس شرم الشيخ" بترسيخ اسم العلامة التجارية في المنطقة، ستحتفل فنادق ريكسوس مصر بما حققته من نجاحات في مجال خدمات الضيافة الفاخرة على مدار 20 عامًا عبر منصتها الخاصة في المعرض والتي تحمل رقم 102 في الصالة 4.2.A.

وقال إركان يلديريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر " مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على ازدهار ريكسوس في قطاع الضيافة، نطمح للمزيد من التقدم. إن وجودنا في معرض برلين , هذا المعرض التجاري المرموق سيمكننا من توسيع شبكة شركائنا والتعرف على أحدث في صناعة الضيافة العالمية "

ويعد هذا المعرض الذي يقام بمركز معارض "ميسي برلين" في ألمانيا.منصة الأعمال الأولى للعروض السياحية العالمية، حيث تصل مساحته إلى 160،000 متر مربع، ويجمع تحت سقفه ما يقارب 160،000 زائر ما بين مشترين ومشاركين من 180 دولة من 6 قارات مختلفة، الأمر الذي يجعله أفضل المنصة الأمثل بالنسبة لمجموعة فنادق ريكسوس مصر للإعلان عن افتتاحاتها المقبلة لكل من "ريكسوس بريميوم مجاويش" و"ريكسوس مكادي بيه" في مدينة الغردقة.

للحجوزات والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: seagatesharm.rixos.com و sharmelsheikh.rixos.com

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عن مجموعة ريكسوس

تعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم. و هذا بفضل إتاحة مجموعة ريكسوس لنزلائها أرقى معايير الضيافة التركية التي لا تضاهى وسط محيط فاخر و يصل عدد فنادق المجموعة التي تأسست في أنطاليا إلى 26 فندق في مختلف الدول من بينها تركيا و دولة الإمارات و كرواتيا و سويسرا و مصر و كازاخستان.

تتميز فنادق ريكسوس بمواقعها المميزة و بتجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة و الحديثة مقدمة من قبل حوالي 10،000 موظف. و تم تصميم و تجهيز فلل ريكسوس بأحدث التقنيات الفخمة ليحظى الضيوف بتجربة العطلات الفاخرة و تضم كافة فنادق ريكسوس العالمية مراكز للياقة البدنية و أندية صحية مع حمام تركي تقليدي و أرقى المرافق و الخدمات في وسط أجواء مفعمة بالراحة. و يرتاد فنادق المجموعة من قبل نخبة الضيوف المميزين من جميع أنحاء العالم.

ونظراً إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة والخدمة الشخصية التي تراعي أدق التفاصيل و المطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس” على تقديرات عالمية وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل “جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و”كونديه ناست”، و”أعظم فنادق العالم”. و تفضل وكالات السفر البارزة و منظمي الرحلات السياحية اختيار فنادق مجموعة ريكسوس.

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